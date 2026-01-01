Cheddar Up and Wonderful both help nonprofits collect donations online, but they take different approaches to fees. Cheddar Up charges processing fees that reduce your fundraising total, while Wonderful covers fees in the UK only. Zeffy goes further — no fees at all, anywhere, so you keep 100% of every donation while getting donation forms, donor management, and event ticketing in one place.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Cheddar Up VS Wonderful.org
Cheddar Up charges 2.9% + 30¢ per transaction, and Wonderful.org takes platform fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
Cheddar Up lacks auctions, raffles, and donor management. Wonderful.org missing ticketing, stores, and memberships. Zeffy includes everything in one platform.
Cheddar Up and Wonderful.org limit support by business hours and subscription level. Zeffy provides unlimited email support for all users, always.
Zeffy is 100% free for nonprofits with zero transaction fees. Cheddar Up charges 2.9% + 30¢ per donation plus monthly fees, while Wonderful.org passes card fees to donors. Your $1,000 stays $1,000 with Zeffy.
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, donor management, and email marketing in one free platform. Other platforms charge separately for each feature or don't offer them at all.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no transaction fees, while Cheddar Up charges 2.9% + 30¢ per donation. Your $1,000 in donations stays $1,000 with Zeffy, but becomes $971 with Cheddar Up after fees.
Zeffy offers unlimited support designed specifically for nonprofits, while Wonderful.org limits support hours based on subscription tiers. We understand nonprofit needs and provide help when you need it most.
Zeffy includes auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, memberships, and donor management in one platform. Cheddar Up lacks these features, forcing you to use multiple tools and pay separate fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
