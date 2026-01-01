Chuffed and CrowdRise help you run crowdfunding campaigns, but they take a cut of every donation through platform and processing fees. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Chuffed VS CrowdRise
💯
Chuffed takes 5% and CrowdRise charges 2.2% plus card fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so your campaign actually raises money for your mission.
🧰
Chuffed and CrowdRise only handle basic campaigns. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and donor management without extra costs.
🤝
Chuffed offers limited support with delays and CrowdRise restricts help by plan tier. Zeffy provides unlimited support with real people who understand nonprofits.
Zeffy offers zero fees on all donations, while Chuffed charges 5% platform fees and CrowdRise takes 2.2% plus card fees. This means 100% of every donation goes directly to your cause, not platform profits.
Yes. While Chuffed and CrowdRise only offer crowdfunding, Zeffy provides event ticketing, online stores, auctions, raffles, and membership management. You get everything in one platform without extra fees.
Zeffy includes built-in donor management and CRM tools to track supporter relationships long-term. Crowdfunding platforms like Chuffed focus only on individual campaigns with limited donor tracking capabilities.
Zeffy charges zero fees on all donations. Chuffed takes 5% platform fees plus card processing costs, while CrowdRise charges 2.2% plus card fees. With Zeffy, 100% of donations reach your cause.
Crowdfunding platforms like Chuffed end when campaigns close, leaving you without donor data or ongoing tools. Zeffy gives you permanent access to supporter information and fundraising tools year-round.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript