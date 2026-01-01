Chuffed and WhyDonate help you run crowdfunding campaigns, but they charge platform fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Chuffed VS Whydonate
💰
Chuffed and Whydonate charge 5% platform fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising goal goes to your mission.
🧰
Chuffed and Whydonate only handle crowdfunding campaigns. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and donor management in one platform.
🫂
Chuffed and Whydonate offer limited email support only. Zeffy provides live chat, phone calls, and training webinars to help you succeed.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get zero fees on all donations, plus complete fundraising tools like events, memberships, and donor management in one platform.
Zeffy charges zero fees while Chuffed takes 5% plus processing fees from every donation. That means more money stays with your cause instead of going to platform costs.
Yes. Unlike crowdfunding platforms, Zeffy offers event ticketing, membership management, online stores, auctions, and donor CRM tools. Everything your nonprofit needs in one place.
Zeffy offers unlimited support through live chat, phone calls, and office hours at zero cost. Chuffed only provides basic email support, while Whydonate charges extra for phone support.
Crowdfunding platforms are built for one-time campaigns. Zeffy gives you everything nonprofits need year-round: donor management, events, memberships, and stores with zero fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
