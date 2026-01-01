Chuffed and YouCaring help you crowdfund for your cause, but they take fees from every donation. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Chuffed VS YouCaring
🎟️
Chuffed and YouCaring take 5% of every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
🛒
Chuffed and YouCaring only handle basic donation campaigns. Zeffy offers raffles, auctions, ticketing, and online stores all in one place.
📞
Chuffed and YouCaring offer limited support with delayed responses. Zeffy provides unlimited phone and email support to help you succeed.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees, while crowdfunding platforms charge 5% platform fees plus processing costs. You keep 100% of donations and get comprehensive tools for ongoing supporter relationships, not just one-time campaigns.
Zeffy charges zero fees - donors have the option to leave a voluntary contribution. Crowdfunding platforms like Chuffed charge 5% platform fees plus processing costs, while YouCaring charges 2.9% + 30¢ per donation, reducing funds for your cause.
Yes. While crowdfunding platforms focus on single campaigns, Zeffy offers ticketing, auctions, raffles, memberships, online stores, and donor management. You get everything needed to run your nonprofit from one platform.
Crowdfunding platforms focus on single campaigns with limited donor management tools. Zeffy gives you complete ownership of donor data with built-in CRM features to build lasting relationships beyond one-time campaigns.
Zeffy provides unlimited support with live chat, phone calls, and dedicated account management. Crowdfunding platforms like Chuffed offer limited support with delays during peak times, leaving you without help when you need it most.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
