Classy and Givealittle help you run crowdfunding campaigns, but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation pages, peer-to-peer fundraising, and event ticketing with zero fees — so every dollar from your supporters stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Classy VS Givealittle
💸
Classy charges 3% plus card fees and Givealittle takes 5% plus fees. Zeffy charges zero platform fees, so donors can leave voluntary contributions instead.
🧰
Classy and Givealittle focus on crowdfunding campaigns. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores in one platform.
🤝
Classy offers tiered support and Givealittle provides limited phone hours. Zeffy gives unlimited support to every organization at no extra cost.
With Zeffy, you keep 100% of donations. Classy takes 3% plus card fees, and Givealittle takes 5% plus fees. On a $10,000 campaign, you'd lose $300-500 to platform cuts with competitors.
Zeffy grows with your nonprofit beyond crowdfunding. Run events, sell merchandise, manage memberships, and host auctions all on one platform. No need to juggle multiple tools or pay extra fees.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while Classy takes 3% and Givealittle takes 5% of every donation plus card fees. You keep every dollar raised instead of losing hundreds to platform cuts.
Yes. Unlike crowdfunding-only platforms, Zeffy offers event ticketing, online stores, auctions, raffles, memberships, and peer-to-peer fundraising all in one place at zero cost.
Zeffy provides unlimited support via live chat, email, and phone during business hours at no extra cost. Many platforms charge more for better support or limit access based on your plan.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
