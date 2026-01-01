Crowdfunder and DonorsChoose help you raise money online, but both take fees from every donation. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised goes directly to your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Crowdfunder VS Donors Choose
🛡️
Crowdfunder charges 5% platform fees and DonorsChoose takes 1.5% plus $30 per project. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
Crowdfunder only handles campaigns and DonorsChoose focuses on classroom projects. Zeffy offers donations, events, raffles, memberships, and stores all in one platform.
🤝
Crowdfunder limits support by account tier and DonorsChoose offers basic email help. Zeffy provides unlimited support with live chat, phone calls, and personalized onboarding.
Zeffy offers 100% free fundraising with no platform fees, while Crowdfunder charges 5% plus processing fees. You keep every dollar donated instead of losing hundreds to fees.
Unlike DonorsChoose's limited classroom focus, Zeffy supports all nonprofit fundraising needs - events, memberships, peer-to-peer campaigns, and online stores - all fee-free.
Yes, Zeffy provides complete fundraising tools including event ticketing, membership management, auctions, raffles, and online stores - not just basic donation campaigns.
Zeffy is 100% free with no platform fees, while Crowdfunder charges 5% plus processing fees and DonorsChoose takes $30 per project plus card fees. Keep every dollar donated.
Crowdfunding platforms focus on single campaigns, but Zeffy supports your full nonprofit operations - memberships, events, stores, and ongoing donations - all fee-free.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript