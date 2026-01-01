Donors Choose

Campaign Builder: No / No
Social Sharing & Link Generator: Yes / Yes
Fundraising Goal Tracker: Yes / Yes Donor-Facing Public Campaign Listing (visibility): Yes / Yes Peer-to-peer fundraising: Information not available / Information not available Upload Videos & Photos: No / No Donor Comments & Encouragement Wall: Yes / Yes Custom Donor Communications: No / No Branded, Embeddable Fundraising Forms: No / No Donation Dedication Options: Yes / Yes

Pricing:
Headline: 1.5% + $30 card fees per project
Processing fees: 1.5% of project cost for third-party payment processing
Platform fees: 15% suggested donation to DonorsChoose (optional, donors can reduce or remove at checkout)
Monthly fees: $0 - No monthly fees
Value for money: 4.0/5.0

Features:
Crowdfunder requires learning its campaign setup process and lacks integrated donor management tools.
DonorsChoose is project-focused with limited flexibility for general fundraising beyond classroom requests.

Donations: Crowdfunding campaigns for specific projects with donor rewards and social sharing features / DonorsChoose focuses on classroom project funding with a structured request system, but lacks flexible donation forms for general fundraising needs.

Ticketing: No event ticketing capabilities - focuses solely on crowdfunding campaigns / DonorsChoose doesn't offer event ticketing features. You'd need additional software to sell tickets and manage event attendance.

Peer-to-Peer Fundraising: Limited peer-to-peer options through campaign sharing and social media integration / DonorsChoose allows teachers to share projects but lacks true peer-to-peer fundraising tools for supporters to create their own campaigns.

Auctions: No auction functionality - platform designed exclusively for crowdfunding campaigns / DonorsChoose doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding and follow-up.

Raffles: No raffle or lottery functionality available on the platform / DonorsChoose doesn't support raffle management. You'd need separate tools to handle ticket sales, winner selection, and prize distribution.

Online store: No dedicated online store features - only campaign-based fundraising with rewards / DonorsChoose doesn't include e-commerce capabilities. You'd need a separate platform to sell merchandise or products for fundraising.

Memberships: Crowdfunder focuses on one-time campaign donations rather than ongoing membership management. No recurring membership fees or member portal features. / DonorsChoose doesn't offer membership management features - it's designed for one-time project funding rather than ongoing supporter relationships

Donor Management/CRM: Campaign-focused donor tracking. Limited CRM features for managing long-term donor relationships beyond individual campaigns. / Basic donor tracking for individual projects but lacks comprehensive CRM features for building long-term relationships

Emails & Newsletter: Basic supporter communication through campaign updates. Limited email marketing tools for building ongoing donor relationships. / Limited email capabilities focused on project updates and thank-you messages to donors, not comprehensive newsletter management

Payment Processing: Charges 5% platform fee plus payment processing fees on all donations. Higher costs reduce the funds reaching your cause. / Processes payments for classroom projects with fees deducted from donations before reaching teachers

Payment methods:
Credit cards only, no bank transfers or in-person options / Limited to cards and mobile wallets, missing key options

Credit Card Payments: Supported - Accepts major credit cards for campaign donations with processing fees / Supported - Donors can contribute to classroom projects using major credit cards

Apple Pay & Google Pay: Not specified - Digital wallet support not clearly mentioned on their platform / Supported - Mobile payment options available for quick project donations

ACH / Bank Transfers: Not supported - Crowdfunder focuses on credit card processing for crowdfunding campaigns / Not supported - DonorsChoose focuses on classroom project funding with limited payment options

Tap to Pay App: Not supported - Crowdfunder is web-based crowdfunding, not designed for in-person payments / Not supported - DonorsChoose operates as a web platform without in-person payment capabilities

Customer Support:

Unlimited Support: / DonorsChoose does not offer unlimited support - assistance is limited to standard help channels

Phone Support / Office Hours: / DonorsChoose does not provide phone support or scheduled office hours for users

Webinars: / DonorsChoose offers occasional training sessions and webinars for educators on project creation

Help Center: / DonorsChoose maintains a comprehensive help center with FAQs and guides for both teachers and donors

Email: / DonorsChoose provides email support for project creators and donors through their help system

Nonprofit-Focused Support Team: / Email-only support built for teachers, not nonprofits, with no phone or live help available