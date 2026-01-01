CrowdRise and DonorsChoose help you raise money online, but both take fees from every donation that comes in. Zeffy gives you powerful crowdfunding tools, donation forms, and donor management — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
CrowdRise VS Donors Choose
CrowdRise takes 2.2% plus card fees and DonorsChoose charges 1.5% plus $30 per project. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
CrowdRise and DonorsChoose limit you to basic crowdfunding. Zeffy offers donations, raffles, auctions, ticketing, and memberships all in one place.
CrowdRise offers limited support with delays and DonorsChoose restricts help to business hours. Zeffy provides unlimited support whenever you need assistance.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with no platform fees, while CrowdRise charges 2.2% plus card fees and DonorsChoose takes 1.5% plus $30 per project. You keep every dollar donated to your cause.
Yes. Unlike CrowdRise and DonorsChoose which focus only on campaigns, Zeffy provides event ticketing, online stores, auctions, raffles, and donor management all in one platform at zero cost.
Zeffy provides unlimited support via live chat, email, and phone during business hours. CrowdRise offers limited support with delays, while DonorsChoose only provides email support with no phone assistance.
Zeffy charges zero platform fees, so you keep 100% of donations. CrowdRise takes 2.2% plus card fees from every gift, while DonorsChoose charges 1.5% plus $30 per project. Those fees add up fast.
Zeffy goes beyond crowdfunding with a complete nonprofit toolkit. While CrowdRise and DonorsChoose only handle campaigns, Zeffy includes donor management, event ticketing, online stores, and auctions all at zero cost.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
