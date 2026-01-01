CrowdRise (now part of GoFundMe) and FundRazr help you run crowdfunding campaigns, but they take fees from every donation. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
CrowdRise VS FundRazr
💰
CrowdRise takes 2.2% plus card fees, FundRazr charges 5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
🧰
CrowdRise and FundRazr only handle basic donation campaigns. Zeffy offers raffles, auctions, ticketing, and online stores all in one platform.
📞
CrowdRise limits phone support by account type, FundRazr offers no phone support. Zeffy provides unlimited support to help your campaigns succeed.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no transaction costs. CrowdRise charges 2.2% plus card fees, while FundRazr takes 5% plus fees. With Zeffy, every dollar raised goes directly to your cause, not to platform profits.
Unlike CrowdRise and FundRazr that only handle crowdfunding, Zeffy offers donations, events, memberships, raffles, and online stores in one platform. You get complete fundraising tools without juggling multiple expensive platforms or paying separate fees.
Zeffy includes built-in donor CRM, email marketing, and detailed analytics - all free. CrowdRise and FundRazr offer limited donor data and basic contact management, forcing you to buy additional tools to properly nurture your supporters.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no transaction costs, no hidden charges. CrowdRise takes 2.2% plus card fees from every donation, while FundRazr charges 5% plus fees. Your donors can leave voluntary contributions to support Zeffy, keeping your fundraising completely cost-free.
Crowdfunding platforms like CrowdRise and FundRazr are built for one-time campaigns, not ongoing relationships. Zeffy gives you donor CRM, email marketing, event management, and membership tools - everything you need to build lasting supporter relationships without paying multiple platform fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
