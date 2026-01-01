CrowdRise (now GoFundMe) and GiveSendGo help you crowdfund for your cause, but they take a cut of every donation through platform and processing fees. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
CrowdRise VS GiveSendGo
🪙
CrowdRise takes 2.2% plus card fees and GiveSendGo charges 2.7% plus 30¢ per donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
CrowdRise and GiveSendGo only handle basic crowdfunding campaigns. Zeffy offers raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management all in one platform.
☎️
CrowdRise limits advanced support to premium users and GiveSendGo offers delayed email responses. Zeffy provides unlimited live chat and phone support for all users.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools, while crowdfunding platforms charge 2.2-2.9% fees that reduce your donations. You get comprehensive nonprofit features like donor management, event ticketing, and online stores without losing money to platform fees.
Zeffy charges zero platform fees, keeping 100% of your donations. CrowdRise charges 2.2% plus card fees, while GiveSendGo takes 2.7% plus 30¢ per gift. For a $10,000 campaign, you'd lose $220-270 to fees with crowdfunding platforms but keep everything with Zeffy.
Zeffy provides complete nonprofit management tools including donor CRM, event ticketing, membership management, online stores, and email marketing. Crowdfunding platforms focus only on basic donation campaigns, requiring you to use multiple separate tools for other fundraising needs.
Crowdfunding platforms like CrowdRise and GiveSendGo charge 2.2-2.7% plus card fees on every donation, eating into your fundraising goals. Zeffy charges zero platform fees, so your $5,000 campaign keeps the full amount instead of losing $110-135 to fees.
Yes. While crowdfunding platforms only handle basic donation campaigns, Zeffy provides everything nonprofits need: donor management, event ticketing, membership tracking, online stores, and email marketing. You get a complete fundraising toolkit without juggling multiple platforms.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript