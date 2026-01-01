CrowdRise (now GoFundMe) and Kickstarter help you raise money online, but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation pages, peer-to-peer fundraising, and event ticketing with zero fees — so every dollar donated stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
CrowdRise VS Kickstarter
💯
CrowdRise takes 2.2% plus card fees and Kickstarter takes 5% plus card fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising goal goes to your mission.
🧩
CrowdRise and Kickstarter focus on one-time campaigns without ongoing donor tools. Zeffy includes raffles, auctions, memberships, and donor management in one platform.
📞
CrowdRise offers limited tiered support and Kickstarter provides slow email responses. Zeffy gives you unlimited phone and email support during business hours.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools. Unlike CrowdRise (2.2% + card fees) or Kickstarter (5% + fees), you keep every dollar donated. Plus, you get donor management, event ticketing, and online stores all in one platform.
Yes. While Kickstarter focuses on one-time projects and CrowdRise lacks donor management, Zeffy supports year-round fundraising with recurring donations, membership management, peer-to-peer campaigns, and built-in CRM tools to build lasting relationships.
Zeffy offers unlimited support with real humans who understand nonprofits. CrowdRise provides tiered support based on campaign size, while Kickstarter offers limited email-only support. We're here to help you succeed, not just process transactions.
Zeffy is 100% free for nonprofits. CrowdRise takes 2.2% plus card fees from every donation, and Kickstarter charges 5% plus fees. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions, but you keep every dollar of your actual donations.
Crowdfunding platforms focus on short-term campaigns. Zeffy gives you donor management tools, recurring donation options, and email marketing to nurture supporters year-round. Build lasting relationships, not just one-time transactions.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript