Donorbox charges 2.95% on every donation. Blackbaud takes 2.99% plus enterprise fees. Both platforms cost nonprofits thousands — $2,950 vs $2,990 on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS Blackbaud
🆓
Donorbox takes 2.95% per donation and Blackbaud charges 2.99% plus merchant fees. Zeffy covers all processing costs so you keep 100% of what your supporters give.
🧰
Donorbox locks peer-to-peer and advanced features behind $150/month plans. Blackbaud sells tools separately and requires enterprise contracts. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, CRM, and email in one platform for free.
🚀
Donorbox offers email-only support with 24-48 hour wait times. Blackbaud reserves priority help for $10,000+ contracts. Zeffy gives every nonprofit live chat, email, and phone support with real fundraising experts who respond fast.
Yes. Zeffy includes ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns at zero cost. Donorbox locks these behind paid plans, while Blackbaud sells them as separate enterprise products requiring technical setup.
No. Zeffy works right out of the box with no technical setup required. Blackbaud requires implementation timelines and IT support, while Donorbox needs paid plans for full functionality.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly charges, or processing fees. Donorbox charges 2.95% per donation plus card fees, while Blackbaud charges 2.99-3.5% plus merchant account fees. On $10,000 raised, you keep everything with Zeffy versus losing $295-$350+ to competitors.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, CRM, and email tools in one platform for free. Competitors lock key features behind paid plans or sell them as separate products requiring technical setup and additional fees.
Zeffy offers unlimited email, live chat, and phone support from real people who understand nonprofits. Donorbox provides email-only support with 24-48 hour delays, while Blackbaud reserves quality support for enterprise customers paying $10,000+ annually.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
