Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. GiveBetter takes 3% when tips are disabled. Both platforms cost nonprofits thousands — $2,950 on every $100,000 raised with Donorbox.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS GiveBetter
Donorbox doesn't support raffles at all, and GiveBetter takes 3% of every ticket sale. Zeffy gives you built-in raffle tools with ticket tracking, winner selection, and compliance support — and charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle raises money for your cause, not theirs.
GiveBetter asks donors to tip the platform at checkout, and Donorbox pushes donors to cover processing fees. Zeffy never charges your nonprofit or your supporters, so every raffle ticket feels like a straightforward contribution to your mission.
Donorbox requires third-party raffle platforms, and GiveBetter locks features behind paid plans. Zeffy includes raffle campaigns, ticket limits, automated receipts, and donor tracking in one place — no add-ons, no upgrades, no fees.
Zeffy is 100% free with no platform fees or monthly costs. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees, while GiveBetter takes 3% plus card fees. On $10,000 raised, you'd lose $295-$300 to fees but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy includes ticketing, auctions, raffles, memberships, peer-to-peer campaigns, and donor management in one platform. Donorbox locks key features behind paid plans, while GiveBetter lacks auctions and full membership tools entirely.
No. Zeffy never charges your nonprofit or your donors. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but giving stays simple and transparent without fee calculations or tip requests at checkout.
Zeffy's support team responds within hours, not days, even during peak giving seasons. Donorbox slows to 24-48 hours when you need help most, while GiveBetter offers unclear response times with no dedicated nonprofit support team.
Yes. Zeffy's tap-to-pay app lets anyone on your team accept payments from their phone with zero fees. Donorbox and GiveBetter require separate hardware purchases and third-party integrations for in-person payments.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
