DonorDrive and Funraisin help you run peer-to-peer campaigns, but they charge platform fees and processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you everything you need for P2P fundraising — supporter pages, team management, and donation processing — with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donordrive VS Funraisin
DonorDrive takes 5% plus card fees, and Funraisin charges $120/month plus 5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your walk-a-thon or team challenge actually raises money for your mission.
DonorDrive and Funraisin focus only on peer-to-peer campaigns. Zeffy includes P2P plus donations, raffles, events, memberships, and donor management in one platform.
DonorDrive and Funraisin limit support by plan tier with business-hours-only phone access. Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users.
Zeffy is 100% free with no platform fees or monthly costs. While DonorDrive takes 5% plus card fees and Funraisin charges $120/month plus 5% fees, you keep every dollar raised. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
A nonprofit raising $10,000 through P2P campaigns would pay $500+ to DonorDrive and $1,940+ to Funraisin annually. With Zeffy, you pay nothing and keep 100% of donations. That's real money back to your mission where it belongs.
Zeffy offers 100% free P2P fundraising with no platform fees, while DonorDrive takes 5% plus card fees from every donation. You keep more money for your mission and get the same powerful campaign tools.
Unlike Funraisin's $120/month plus 5% fees, Zeffy is completely free with optional donor contributions. You get easier setup, unlimited support, and keep 100% of donations for your cause.
Yes! While DonorDrive and Funraisin focus only on P2P, Zeffy offers free ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores. One platform handles all your fundraising needs at zero cost.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
