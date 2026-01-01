DonorDrive and RunSignup help you run peer-to-peer campaigns, but their fees can take a big bite out of what you raise. Zeffy gives you everything you need for P2P fundraising, event registration, and donor management with zero fees — so every dollar raised goes directly to your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donordrive VS Run Signup
💰
DonorDrive takes 5% plus card fees, RunSignup charges 4% plus fees. Zeffy charges zero fees, so your walk-a-thon or charity run keeps every dollar raised.
🧰
DonorDrive and RunSignup limit you to peer-to-peer campaigns. Zeffy handles auctions, raffles, memberships, and online stores in one place.
🧑💻
DonorDrive and RunSignup offer business-hours support only. Zeffy provides unlimited email support and live chat whenever you need help.
Zeffy offers 100% free peer-to-peer fundraising with no platform fees, while DonorDrive charges 5% plus card fees on every donation. Your nonprofit keeps every dollar raised, and donors can leave voluntary contributions to support Zeffy's mission.
Unlike RunSignup's 4% platform fee plus card fees, Zeffy charges zero platform fees for all fundraising tools. You get comprehensive nonprofit features like auctions, raffles, and donor management without paying extra for each donation received.
Zeffy provides unlimited support and all fundraising tools at zero cost, while competitors charge 4-5% platform fees. Small nonprofits can access enterprise-level features like CRM, email marketing, and event ticketing without budget constraints.
DonorDrive charges 5% plus card fees, while RunSignup takes 4% plus card fees on every donation. Zeffy charges zero platform fees, so your nonprofit keeps 100% of funds raised through peer-to-peer campaigns.
Yes, Zeffy gives small nonprofits access to enterprise-level tools like CRM, email marketing, auctions, and raffles at no cost. Unlike competitors that limit features by plan tier, every nonprofit gets full access regardless of size.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript