DonorDrive and Tiltify help you run peer-to-peer campaigns, but they charge platform fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you P2P fundraising tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donordrive VS Tiltify
💰
DonorDrive and Tiltify take 5% plus card fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so your walkathon or gaming fundraiser keeps every dollar for your mission.
🤝
While DonorDrive and Tiltify limit support by plan tier, Zeffy provides unlimited email support and live training sessions for every organization at no extra cost.
🎪
DonorDrive and Tiltify only handle peer-to-peer campaigns. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and donor management so you can run year-round fundraising from one platform.
Zeffy charges zero platform fees, so 100% of donations reach your cause. Donordrive and Tiltify both take 5% platform cuts plus card processing fees, meaning less money for your mission. You also get complete fundraising tools beyond just P2P campaigns.
Zeffy offers unlimited support specifically for nonprofits through email, live chat, and help resources. Unlike gaming-focused platforms that limit support by plan tier, we provide dedicated assistance tailored to nonprofit fundraising needs at no extra cost.
Yes. While Donordrive and Tiltify focus mainly on P2P campaigns, Zeffy offers complete fundraising tools including event ticketing, auctions, raffles, online stores, memberships, and donor management. All with zero platform fees.
Zeffy charges zero platform fees, so every dollar donated goes directly to your nonprofit. Donordrive and Tiltify both charge 5% platform fees plus card processing fees, reducing your fundraising impact significantly.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not gaming. You get dedicated nonprofit support, complete fundraising tools beyond P2P campaigns, and features designed for your mission rather than gaming streams.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript