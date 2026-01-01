Easyfundraising helps you raise funds through shopping, while Network for Good offers donor management tools — but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees, so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Easyfundraising VS Network for Good
💯
Easyfundraising and Network for Good take fees or limit you to shopping donations. Zeffy charges zero fees on all donations, so every dollar goes to your mission.
🧰
Easyfundraising lacks auctions, raffles, and ticketing while Network for Good requires separate software for most fundraising. Zeffy includes everything in one platform.
🤝
Easyfundraising offers basic UK business hours support and Network for Good limits phone support to premium subscribers. Zeffy provides unlimited email and phone support for all users.
Zeffy processes direct donations with zero fees, while Easyfundraising only generates funds through shopping commissions. You keep 100% of every donation with Zeffy's payment processing, donor management, and fundraising tools.
Zeffy charges zero fees on all donations, while Network for Good charges monthly subscription fees plus transaction costs. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH payments, Apple Pay, and Google Pay. Neither Easyfundraising nor Network for Good offer comprehensive payment processing for direct nonprofit donations.
Zeffy processes all major payment types with zero fees, including credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay. Other platforms either don't offer direct payment processing or charge monthly fees plus transaction costs.
Zeffy charges zero fees on donations, while platforms like Network for Good charge $100-$400 monthly plus transaction fees. Small nonprofits keep every dollar raised without worrying about subscription costs eating into their budget.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
