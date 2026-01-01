RebelGive

Donations Platforms Features
Simple Online Donation Forms
One-Time Giving Option Recurring/Monthly Donations Suggested Levels & Custom Donation Amounts Custom Forms Builder Donate button / Donation Link
Mobile‑Friendly Donation Experience
Embeddable donation forms Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets Secure Payment Processing

Pricing
$0
Free, but not for direct donations
N/A
No pricing information available
Processing fees
$0
No processing fees
1.9% + $0.25
for card payments and ACH/bank transfers; convenience fees are automatically covered by donors, not the church.
Platform fees
$0
No platform fees for causes or supporters
$0
No platform fees or revenue share; RebelGive does not take a percentage cut from donations.
Monthly fees
$0
No monthly fees
$49/month
Tiered by church size, with higher tiers up to $219/month and $2,190/year for larger churches.

Features
3/5
Limited to shopping partnerships; requires external tools for most fundraising needs.
3/5
Donation-focused but lacks events, memberships, and email tools; needs add-ons.
Donations
Basic donation collection through shopping partnerships and employer matching programs
RebelGive focuses on donation processing with basic customization options, though with limited branding flexibility for smaller nonprofits.
Ticketing
No event ticketing or registration capabilities
RebelGive doesn't offer event ticketing features. You'd need additional ticketing software to sell and manage event tickets.
Peer-to-Peer Fundraising
Limited peer-to-peer fundraising through shopping referrals and workplace giving
RebelGive offers peer-to-peer fundraising tools, allowing supporters to create their own fundraising pages for your cause.
Auctions
No auction features available
RebelGive doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding and payments.
Raffles
No raffle or lottery management tools
RebelGive doesn't support raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual ticket management processes.
Online store
No dedicated online store functionality for nonprofits
RebelGive doesn't include e-commerce capabilities. You'd need third-party store solutions to sell merchandise or products online.
Memberships
Limited membership features - mainly focuses on supporter registration for shopping donations rather than full membership management
RebelGive focuses on donation processing and doesn't offer built-in membership management tools for recurring member dues or benefits tracking.
Donor Management/CRM
Simple supporter tracking focused on shopping activity - lacks robust donor relationship management and engagement tools
Basic donor data collection but limited CRM features for building deeper relationships and tracking donor engagement over time.
Emails & Newsletter
Basic email notifications to supporters about new offers - no comprehensive newsletter or email marketing tools
No integrated email marketing or newsletter capabilities - you'll need separate tools to communicate with your donors and supporters.
Payment Processing
Processes payments through retail partner commissions - no direct donation processing or fee management for nonprofits
Processes payments through retail partner commissions - no direct donation processing or fee management for nonprofits

Payment methods
Shopping donations only, no direct payment processing
Credit cards and digital wallets, no ACH or bank transfers
Credit Card Payments
Not supported - Easyfundraising facilitates donations through retailer partnerships, not credit card processing
Supported - Accepts major credit cards with processing fees charged to donors
Apple Pay & Google Pay
Not supported - Easyfundraising works through retailer shopping, not mobile payment methods
Supported - Offers digital wallet payments for donor convenience
ACH / Bank Transfers
Not supported - Easyfundraising focuses on shopping donations, not direct payment processing
Not supported - RebelGive focuses on credit card processing only
Tap to Pay App
Not supported - Easyfundraising operates through web-based shopping partnerships only
Not supported - No mobile tap-to-pay functionality available

Customer Support
Unlimited Support
Easyfundraising provides standard support during business hours
RebelGive offers limited support hours with response time delays during peak periods
Phone Support / Office Hours Easyfundraising offers phone support during UK business hours only
RebelGive provides phone support during standard business hours only
Webinars Easyfundraising offers occasional training sessions for charity administrators
RebelGive provides occasional training webinars for donation platform users
Help Center
Easyfundraising has a comprehensive help center with guides and FAQs
RebelGive maintains a help center with articles and guides for their donation platform
Email
Easyfundraising provides email support through their contact form and help system
RebelGive offers email support for user inquiries and technical assistance
Nonprofit-Focused Support Team
Email and phone support during UK business hours with occasional training sessions Limited support hours with delayed responses during peak periods src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">RebelGive offers email support for user inquiries and technical assistance</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Email and phone support during UK business hours with occasional training sessions</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Limited support hours with delayed responses during peak periods</p></div></div></div></div></div></div>