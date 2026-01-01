Easyfundraising helps you raise funds through shopping, and Streamlabs Charity enables livestream fundraising, but both take fees from your donations. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Easyfundraising VS Streamlabs Charity
💯
Easyfundraising limits you to shopping commissions and Streamlabs Charity only works for live streams. Zeffy gives you direct donations with zero fees.
🧰
Easyfundraising lacks auctions, raffles, and events while Streamlabs Charity offers basic streaming alerts. Zeffy provides complete fundraising tools.
🤝
Easyfundraising offers delayed email responses and Streamlabs Charity has limited business hours. Zeffy provides unlimited support when you need help.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering 100% free donation processing with no platform fees. Unlike Easyfundraising's shopping-based model or Streamlabs' streaming focus, Zeffy provides direct donation tools, event ticketing, and donor management designed for your organization's real needs.
Zeffy is completely free with zero platform fees - you keep 100% of donations. Other platforms charge processing fees or limit functionality. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy, but there are never any required fees for your nonprofit.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and comprehensive help resources specifically for nonprofits. Unlike platforms with limited business-hour support or basic FAQ centers, Zeffy's team understands nonprofit challenges and offers personalized guidance when you need it.
Zeffy offers complete fundraising tools in one platform - direct donations, event ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. Unlike Easyfundraising's shopping-only model or Streamlabs' streaming focus, you get everything needed to run successful campaigns without juggling multiple platforms.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees and real fundraising tools. While streaming platforms serve content creators and shopping platforms offer indirect donations, Zeffy provides direct donor relationships, comprehensive campaign management, and keeps 100% of your funds.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
