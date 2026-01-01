EasyTithe focuses on church giving while FundScrip offers gift card fundraising, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy provides donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so churches and nonprofits keep 100% of every donation for their mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Easy Tithe VS Fund Scrip
💯
EasyTithe and FundScrip charge monthly fees plus transaction costs on every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising budget goes to your mission.
🧩
EasyTithe only handles basic donations while FundScrip only does gift cards. Zeffy offers donations, raffles, auctions, events, and memberships all in one platform.
🛟
EasyTithe and FundScrip limit support to business hours with potential delays. Zeffy provides unlimited email support and live help whenever you need it.
Zeffy charges zero fees on donations, while EasyTithe adds monthly fees plus card processing fees. Your church keeps 100% of every gift, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike FundScrip's gift card model, Zeffy offers direct donation processing with zero fees. You get complete fundraising tools including events, peer-to-peer campaigns, and donor management in one platform.
Zeffy provides unlimited email and phone support at no extra cost. Unlike competitors who limit support by account type or business hours, our team helps you succeed without restrictions or additional fees.
Zeffy charges zero fees while EasyTithe adds monthly fees plus card processing costs, and FundScrip takes 2.5% per transaction. Your nonprofit keeps every dollar donated, with donors able to leave voluntary contributions.
Yes. Unlike EasyTithe's church-only focus or FundScrip's gift card model, Zeffy offers complete fundraising tools including auctions, raffles, events, peer-to-peer campaigns, and donor management in one platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
