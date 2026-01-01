EasyTithe focuses on church giving while RaiseDonors serves larger nonprofits, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so every dollar stays with your mission whether you're a church, nonprofit, or community organization.
Easy Tithe VS Raise Donors
EasyTithe and RaiseDonors charge monthly fees plus transaction costs on every gift. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
EasyTithe and RaiseDonors limit support by plan tier with business-hours-only access. Zeffy provides unlimited email support to every organization at no cost.
EasyTithe and RaiseDonors focus only on donations, requiring separate tools for events and sales. Zeffy handles donations, raffles, auctions, ticketing, and online stores.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. EasyTithe charges 2.9% + 30¢ per donation plus monthly fees, while RaiseDonors has standard transaction fees and limited support by plan tier.
Zeffy provides unlimited support to all users at no cost. EasyTithe limits support by subscription tier with phone help only for higher plans, and RaiseDonors restricts support based on plan level with premium-only phone access.
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores at zero cost. EasyTithe focuses only on donations without these tools, while RaiseDonors lacks auctions, raffles, ticketing, and e-commerce capabilities.
Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. EasyTithe charges monthly fees plus 2.9% + 30¢ per donation, while RaiseDonors costs $99/month plus 4.4% per gift. Your donations stay with your mission, not platform fees.
Yes, Zeffy offers donations, auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores all in one platform at zero cost. EasyTithe only handles donations, and RaiseDonors lacks auctions, raffles, ticketing, and e-commerce features.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
