Ecwid VS Springly

Ecwid and Springly both help nonprofits sell merchandise online, but they charge transaction fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you everything you need to sell products, accept donations, and manage supporters — all with zero fees so every dollar from your online store stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💸
Ecwid and Springly charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🛠️
Ecwid and Springly focus on eCommerce sales, not fundraising. Zeffy offers auctions, raffles, donations, and peer-to-peer campaigns in one platform.
🤝
Ecwid and Springly limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited email support and training webinars to every nonprofit at no cost.
Ecwid charges monthly fees plus transaction costs on every sale, while Springly starts at $45/month. These fees eat into your fundraising dollars. Zeffy is 100% free for nonprofits, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
eCommerce platforms like Ecwid and Springly lack essential nonprofit tools like donation tracking, peer-to-peer campaigns, and donor CRM. You'd need multiple costly integrations. Zeffy provides everything nonprofits need in one free platform.
Ecwid charges monthly fees plus transaction costs on every sale, eating into your fundraising dollars. Zeffy offers 100% free fundraising tools built specifically for nonprofits, with donors having the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
No. Ecwid is built for selling products, not accepting donations or running peer-to-peer campaigns. You'd need separate tools and manual workarounds. Zeffy provides complete donation management, peer-to-peer fundraising, and donor relationship tools in one platform.
Ecwid only offers basic customer data collection without donation history or relationship management. Zeffy provides comprehensive donor CRM with giving patterns, communication preferences, and engagement tracking designed specifically for nonprofit relationships.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
