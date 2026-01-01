Ecwid VS Square Online

Square Online
Ecommerce & Online Stores Features
Product Catalog Management Shopping Cart Functionality
Inventory Management
Product Variants (Size, Color) Shipping Integrations
Discount Codes & Promotions DOrder Management Payment Processing src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>
Pricing
N/A
Monthly fees + card fees on every sale
N/A
Card fees and monthly costs per sale
Processing fees
2.9% + $0.30
per transaction (US); varies by country (e.g., UK: 1.9% + £0.25, Canada: 2.9% + $0.30 CAD, Australia: 2.31%)
2.6% + 15¢
Tap, dip, swipe (in-person): Free, Plus 2.5% + 15¢, Premium 2.4% + 15¢ | Online: Free 3.3% + 30¢, Plus & Premium 2.9% + 30¢ | Online API: 2.9% + 30¢ (all plans) | ACH bank transfer (via invoice): 1%, $1 min, $10 fee cap | ACH bank transfer (via API): 1%, $1 min, $5 fee cap | Manual entry or card on file: 3.5% + 15¢ | Afterpay: 6% + 30¢ | Cash or check: Free
Platform fees
$0
Ecwid does not charge any platform fees or transaction fees
$0
No platform fees; Square Online is included with all Square plans
Monthly fees
$105/month
billed annually or $130/month (billed monthly)
$0/mo
per location | Square Plus: $49/mo per location | Square Premium: $149/mo per location
Value for money
4.5
4.5
Features
4.5/5
Solid store builder, but requires external tools for fundraising and donor management.
4.5/5
Easy checkout experience, but lacks nonprofit features and charges per transaction.
Donations
No donation tools - built for selling products, not accepting charitable contributions
Square Online lacks dedicated donation tools. You'd need to set up products as "donations"and manually handle donor receipts and thank-you messages.
Ticketing
Basic event product sales - can sell tickets as products but no event management
Square Online can handle basic event ticket sales but lacks nonprofit event features like donation add-ons and attendee management tools.
Peer-to-Peer Fundraising
No peer-to-peer fundraising - designed for business sales, not supporter campaigns
Square Online doesn't support peer-to-peer fundraising. You'd need separate tools and complex workarounds to enable supporters to fundraise for you.
Auctions
No auction features - Ecwid focuses on standard product sales, not fundraising auctions
Square Online doesn't support auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding and payments.
Raffles
No raffle functionality - lacks tools for chance-based fundraising activities
Square Online lacks raffle-specific features. You'd need to manually manage ticket sales, winner selection, and compliance requirements.
Online store
Full eCommerce platform with product catalogs, inventory, and payment processing
Square Online provides solid ecommerce features with inventory management, but charges 2.9% + 30¢ per transaction plus monthly fees.
Memberships
Ecwid doesn't offer built-in membership management. You'd need third-party apps or manual tracking to manage recurring memberships.
Square Online doesn't offer built-in membership management. You'd need third-party apps or manual tracking to handle recurring member payments and access levels.
Donor Management/CRM
Basic customer data only. No donor-specific features like giving history, donor segments, or fundraising analytics.
Basic customer data collection only. No donor-specific features like donation tracking, giving history, or relationship management tools.
Emails & Newsletter
No built-in email marketing. Requires integration with external email platforms like Mailchimp for donor communications.
No built-in email marketing tools. You'll need to integrate with external services like Mailchimp or Constant Contact for donor communications.
Payment Processing
Accepts donations through product sales setup, but charges 2.9% + 30¢ per transaction plus additional gateway fees.
Accepts donations through product sales setup, but charges 2.9% + 30¢ per transaction plus additional gateway fees.
Payment methods
Credit cards and digital wallets only, no ACH or bank transfers
Credit cards and digital wallets, but no ACH transfers
Credit Card Payments
Supported - Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover through integrated payment processors
Supported - Accepts Visa, Mastercard, American Express, and Discover with processing fees starting at 2.9% + 30¢
Apple Pay & Google Pay
Supported - Digital wallet payments available through compatible payment gateways
Supported - Offers both Apple Pay and Google Pay for faster checkout on mobile and desktop
ACH / Bank Transfers
Not supported - Ecwid focuses on credit card processing through third-party gateways
Not supported - Square Online focuses on card payments and doesn't offer ACH/bank transfer options
Tap to Pay App
Not supported - Ecwid is an online store platform without native mobile point-of-sale capabilities
Supported - Square's Tap to Pay app works on compatible iPhones and Android devices for in-person sales
Customer Support
4.5/5
Unlimited Support
Square Online does not offer unlimited support - support access depends on your subscription plan
Phone Support / Office Hours
Square Online provides phone support during business hours for paid plan subscribers only
Webinars
Square Online offers occasional webinars and educational sessions focused on ecommerce best practices
Help Center
Square Online maintains a help center with articles, guides, and tutorials for store setup and management
Email
Square Online provides email support for all users with response times varying by plan level
Nonprofit-Focused Support Team
Support designed for retail businesses, with phone help limited to paid subscribers only