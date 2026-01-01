EventGives and Qtego help you run fundraising events and auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your mission. Zeffy gives you event ticketing, auction tools, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar from your event stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💯
EventGives takes 4.5% plus card fees, and Qtego requires custom quotes with additional fees. Zeffy charges zero fees, so your gala or auction actually raises money for your mission.
🧰
EventGives and Qtego focus only on events, leaving you to juggle separate tools for donations, raffles, and donor follow-up. Zeffy handles everything from ticket sales to thank-you emails.
🛟
EventGives and Qtego offer limited business-hours support that leaves you stuck during crunch time. Zeffy provides unlimited email support and live chat whenever you need help.
EventGives charges 4.5% plus card fees, while Qtego requires custom quotes with hidden costs. Zeffy is completely free for nonprofits - no platform fees, no transaction costs. Your donors can leave voluntary contributions, but every dollar from ticket sales goes to your mission.
EventGives and Qtego only handle events, forcing you to juggle multiple platforms for donations, memberships, and merchandise. Zeffy combines event ticketing, ongoing fundraising, donor management, and online sales in one free platform built specifically for nonprofits.
EventGives charges 4.5% plus card fees on every ticket, eating into your event revenue. Zeffy is completely free - no platform fees, no transaction costs. Your supporters can leave voluntary contributions, but 100% of ticket sales go directly to your cause.
Qtego requires custom quotes and charges card fees, making costs unpredictable. Zeffy offers transparent, zero-fee event management with ticketing, donations, and attendee tracking. You get full-featured event tools without the surprise fees.
Unlike EventGives and Qtego that focus only on events, Zeffy supports your entire fundraising operation. Run events, collect ongoing donations, manage memberships, sell merchandise, and track donors - all in one free platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
