EventGives and Whova help you manage nonprofit events, but they charge platform fees and processing fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, auction tools, donor management, and payment processing — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💯
EventGives takes 4.5% plus card fees, and Whova charges 3% plus $0.99 per ticket. Zeffy charges zero fees, so your gala or walk-a-thon raises money for your mission.
🧩
EventGives lacks auctions and Whova has no fundraising tools. Zeffy combines ticketing, auctions, raffles, and donor management so you can focus on your event.
💬
EventGives and Whova offer limited business-hour support. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help you succeed before, during, and after events.
Unlike EventGives and Whova that charge per ticket plus card fees, Zeffy offers complete event management at zero cost. You get ticketing, auctions, raffles, and donations in one platform designed for nonprofits, not corporate events.
Yes. Zeffy handles silent auctions, live auctions, raffles, and ticket sales without the 3-4.5% fees other platforms charge. Your gala or fundraising dinner keeps every dollar raised, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
EventGives charges 4.5% plus card fees on every ticket, eating into your fundraising dollars. Zeffy offers all event management tools completely free, with donors having the option to leave a voluntary contribution. You keep 100% of what you raise.
Whova charges 3% plus $0.99 per ticket and card fees, which adds up quickly for fundraising events. Zeffy provides free ticketing, auctions, raffles, and donation tools designed specifically for nonprofits, so every dollar raised goes to your cause.
Yes. While EventGives and Whova focus mainly on event registration, Zeffy offers a complete nonprofit toolkit including peer-to-peer campaigns, online stores, membership management, and donor CRM - all at zero cost to your organization.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript