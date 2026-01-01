Jotform
Built-in Payment Processing with 0% Fees
Custom Questions & Form Logic Custom Questions & Form Logic
Form Creation & Custom Fields Form Creation & Custom Fields
Recurring Donation Toggle Recurring Donation Toggle
Branded + embeddable Donation Forms Branded + embeddable Donation Forms
Multi-Use Forms: Donations, Events, Registrations
Data Export & Integrations Data Export & Integrations
Automated Tax Receipts & Donor Acknowledgements Automated Tax Receipts & Donor Acknowledgements
Pricing
Processing fees: 0% monthly + 2.9% + 30¢ - Fees vary by payment gateway (e.g., Stripe, PayPal, Authorize.Net). Jotform: $0 - No Jotform processing fees; standard payment processor fees apply.
Platform fees: $0 - No platform fees for payment integrations; subscription is the main cost. Jotform: $0 - Non-profit plans; platform fees vary by tier and discounts apply.
Monthly fees: $83/month - Forms plan; other plans and add-ons available. Jotform: $19.50 - Non-profit plans; pricing varies by tier and discounts apply.
Features
3.7/5 - Powerful but steep learning curve. Requires integrations for most nonprofit needs.
4.4/5 - Easier to use, but still needs add-ons for donations, ticketing, and donor management.
Donations: Basic donation forms only - no recurring gifts, donor management, or thank-you automation built in. Jotform can collect donations through forms with payment integrations, but charges processing fees and lacks donor management features.
Ticketing: Simple registration forms only - no ticket sales, seating charts, check-in tools, or attendee management. Jotform offers event registration forms with payment collection, but no ticket generation or check-in management capabilities.
Peer-to-Peer Fundraising: No peer-to-peer fundraising tools - supporters can't create their own fundraising pages or campaigns. Peer-to-Peer Fundraising: Jotform doesn't support peer-to-peer fundraising. You'd need separate tools and manual setup to create fundraising campaigns. Auctions: FormStack doesn't offer auction tools - you'd need separate software to run silent auctions or live bidding events. Jotform doesn't support auction functionality. Auctions: You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding and payments.
Raffles: Limited raffle support - basic entry forms but no ticket sales, winner selection, or prize management features. Jotform can create raffle entry forms but doesn't include winner selection tools or automated raffle management features.
Online store: No e-commerce features - can't sell merchandise, event tickets, or other items through FormStack forms. Jotform provides basic order forms with payment processing, but lacks inventory management and comprehensive e-commerce features.
Memberships: FormStack offers basic form collection for membership sign-ups, but lacks built-in membership management tools or automated renewal processes. Jotform offers basic membership form creation but lacks built-in membership management features like renewal tracking, member portals, or automated membership communications.
Donor Management/CRM: Basic data collection through forms, but no dedicated donor management features. Donor Management/CRM: Requires third-party CRM integration for donor tracking. Jotform collects donor information through forms but lacks CRM features like donor history tracking, relationship management, or automated thank-you sequences that nonprofits need.
Emails & Newsletter: No native email marketing features. Emails & Newsletter: Requires integration with separate email platforms like Mailchimp or Constant Contact for newsletters. Jotform doesn't include email marketing tools. Emails & Newsletter: You'll need to integrate with third-party services like Mailchimp, adding complexity and extra monthly costs to your nonprofit's budget.
Payment Processing: Integrates with third-party payment processors like Stripe and PayPal, but charges additional transaction fees on top of processor fees. Jotform integrates with third-party payment processors like Stripe and PayPal, but charges additional transaction fees on top of processor fees.
Payment methods
Credit cards only through third-party integrations vs. Basic payments through add-on processors
Credit Card Payments: Limited - Requires third-party payment integrations like Stripe or PayPal to process credit card payments. Jotform: Available through third-party integrations like Stripe, Square, and PayPal (additional fees apply)
Apple Pay & Google Pay: Not supported - No native digital wallet payment options available. Jotform: Available through integrated payment processors like Stripe (additional processing fees apply)
ACH / Bank Transfers: Not supported - FormStack focuses on form building and data collection, not payment processing. Jotform: Not supported - Jotform focuses on form building, not direct payment processing
Tap to Pay App: Not supported - FormStack is a web-based form builder without mobile payment capabilities. Jotform: Not available - Jotform is a web-based form builder without mobile payment app functionality
Customer Support
3.7/5 vs. 4.4/5
Unlimited Support: FormStack limits support based on plan tier, with premium support for higher plans. Unlimited Support: Jotform's support is limited by plan tier and response time varies
Phone Support / Office Hours: FormStack offers phone support during business hours for select plan levels. Phone Support / Office Hours: Jotform offers phone support only for higher-tier paid plans
Webinars: FormStack provides occasional training webinars and educational sessions for users. Webinars: Jotform provides occasional webinars and training sessions for users
Help Center: FormStack maintains a knowledge base with articles, tutorials, and documentation. Help Center: Jotform maintains a help center with articles, guides, and tutorials
Email: FormStack offers email support with response times varying by plan level. Jotform offers email support with response times varying by plan level. Nonprofit-Focused Support Team: Support access depends on plan — priority help for top-tier users. Nonprofit-Focused Support Team: Support built for form builders, not nonprofits — help varies by plan