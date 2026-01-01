Fundraise Up VS Vanco

Fundraise Up and Vanco both offer donation tools, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing, while Vanco takes 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
Fundraise Up and Vanco lack auctions, raffles, ticketing, and online stores. Zeffy includes everything you need to fundraise without juggling multiple platforms and fees.
Fundraise Up and Vanco limit support based on subscription tiers. Zeffy provides unlimited email, phone, and chat support to every organization at no cost.
Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users at no cost. Unlike Fundraise Up and Vanco, which limit support based on your plan, every nonprofit gets the same dedicated help.
Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer fundraising in one free platform. Fundraise Up and Vanco require separate tools for events and auctions, creating extra costs and complexity.
Zeffy charges zero fees on donations, while Fundraise Up takes 4% plus card fees from every gift. With Zeffy, 100% of donations reach your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike Vanco's 2.9% + $0.30 per transaction fees, Zeffy is completely free for nonprofits. Plus, you get dedicated nonprofit support instead of generic payment processing help.
Zeffy offers zero-fee donations, ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer fundraising all in one platform. Most competitors charge fees and require multiple tools to achieve what Zeffy does for free.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
