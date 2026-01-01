Fundraise Up and Wonderful both offer donation platforms, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, event ticketing, and email tools with zero fees — so you keep 100% of every donation without any processing or platform charges.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Fundraise Up VS Wonderful.org
💯
Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing costs, while Wonderful.org limits you to basic donations only. Zeffy gives you zero fees across all fundraising activities.
🧰
Fundraise Up and Wonderful.org require separate platforms for auctions, raffles, and events. Zeffy handles donations, ticketing, raffles, and online stores without extra tools.
🤝
Fundraise Up limits support by plan tier, and Wonderful.org offers basic business hours help. Zeffy provides unlimited email and phone support for every organization.
Zeffy is completely free for nonprofits - no platform fees, monthly costs, or hidden charges. Fundraise Up charges 4% platform fees plus processing fees on every donation. Plus, Zeffy includes everything you need: donations, events, stores, raffles, and memberships in one platform.
While Wonderful.org offers fee-free donations for UK charities, Zeffy provides the same zero-fee model globally with more fundraising tools. You get donations, event ticketing, online stores, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns - all free, not just basic donation processing.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no monthly costs, no hidden charges. Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing fees on every donation. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, but 100% of your donations reach your cause.
Zeffy provides unlimited email and phone support during business hours for all users at no cost. Wonderful.org offers standard support with limited hours and response time restrictions. Our team understands nonprofits and responds quickly to help you succeed.
Yes! Zeffy offers donations, event ticketing, online stores, raffles, auctions, memberships, and peer-to-peer fundraising - all in one platform. Fundraise Up and Wonderful.org focus mainly on donations, requiring you to use multiple platforms and pay additional fees for other fundraising needs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
