FundScrip helps you raise funds through gift card purchases, while Streamlabs Charity focuses on live streaming donations. Both charge processing fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar donated stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Fund Scrip VS Streamlabs Charity
💯
FundScrip takes 2.5% on gift cards and Streamlabs Charity charges processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
🎪
FundScrip only handles gift cards and Streamlabs Charity only does livestream donations. Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer in one platform.
☎️
FundScrip limits support to business hours and Streamlabs Charity offers no phone support. Zeffy provides unlimited email and phone support whenever you need help.
Zeffy offers 100% free donation processing with no fees, while FundScrip charges 2.5% on gift card purchases. You get direct donations, event ticketing, and donor management all in one platform instead of just gift card fundraising.
Zeffy provides zero-fee donation processing for all nonprofits, while Streamlabs Charity charges processing fees. You get comprehensive fundraising tools like events, auctions, and peer-to-peer campaigns, not just livestream donations.
Zeffy is the only platform offering truly free donation processing with no hidden fees. Donors can leave voluntary contributions to support our mission. You get complete fundraising tools without paying percentage fees that eat into your donations.
Zeffy charges zero fees on all donations, while FundScrip takes 2.5% on gift card purchases and Streamlabs Charity charges 2.9% plus $0.30 per transaction. Every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy gives you complete fundraising tools including direct donations, events, auctions, and peer-to-peer campaigns. Gift card platforms like FundScrip limit you to retail partnerships and don't offer comprehensive nonprofit management features.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
