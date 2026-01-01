FundScrip helps supporters fundraise through gift card purchases, while Vanco processes online donations — but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees, so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
FundScrip takes 2.5% per gift card and Vanco charges 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
FundScrip limits you to gift card fundraising and Vanco only processes basic donations. Zeffy handles donations, raffles, events, and memberships all in one place.
FundScrip and Vanco restrict support to business hours with slow response times. Zeffy offers unlimited email support with real humans who understand nonprofits.
FundScrip limits you to gift card fundraising with 2.5% fees per card. Zeffy offers direct donations, events, memberships, and online stores with zero platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support our mission.
Vanco charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees. Zeffy provides the same donation processing, events, and donor management tools with zero platform fees. You keep 100% of every donation raised.
Unlike FundScrip's gift card model or Vanco's fee structure, Zeffy offers complete fundraising tools including donations, events, raffles, and peer-to-peer campaigns. All with zero platform fees and 24/7 support.
FundScrip limits you to gift card sales with 2.5% fees on every purchase. Zeffy gives you direct donations, events, memberships, and online stores with zero platform fees. You keep 100% of what you raise.
Vanco charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees. Zeffy processes the same donations and events with zero platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support our mission instead.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
