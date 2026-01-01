Funraisin and RunSignup both offer peer-to-peer fundraising tools, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy provides complete P2P campaign management, event registration, and donor tracking with zero fees — so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Funraisin VS Run Signup
💰
Funraisin charges $120/month plus 5% per gift, and RunSignup takes 4% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your peer-to-peer campaigns raise money for your mission.
🧰
Funraisin and RunSignup focus on single campaign types. Zeffy gives you auctions, raffles, donations, ticketing, and memberships without switching platforms.
💬
Funraisin limits support by plan tier, and RunSignup restricts phone access. Zeffy provides unlimited email support and live chat for every organization.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, while Funraisin charges $120/month plus 5% per gift and RunSignup takes 4% plus card fees. You keep every dollar raised for your cause instead of losing hundreds to platform costs.
Yes. While Funraisin and RunSignup focus mainly on P2P campaigns and race events, Zeffy provides a complete fundraising suite including donations, ticketing, auctions, raffles, online stores, and donor management - all at zero cost.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and comprehensive help resources at no extra cost. Unlike competitors who limit support based on your plan tier, every Zeffy user gets the same level of assistance.
Zeffy charges zero platform fees for P2P campaigns, while Funraisin costs $120/month plus 5% per gift and RunSignup takes 4% plus card fees. Your supporters' donations go entirely to your cause, not platform profits.
Unlike Funraisin and RunSignup that focus only on P2P campaigns, Zeffy offers complete fundraising tools including auctions, raffles, ticketing, and donor management. You get everything in one platform at zero cost.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript