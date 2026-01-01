Galabid and Jumblebee help you run silent auctions and raffles, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Galabid VS Jumblebee
Galabid and Jumblebee take 5% plus card fees on every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your silent auction raises money for your mission instead of paying platform costs.
Galabid limits raffle options and Jumblebee doesn't offer raffles at all. Zeffy includes full raffle management with zero fees, so your 50/50 draws keep every dollar raised.
Galabid and Jumblebee focus only on auctions, requiring separate tools for donations and donor management. Zeffy combines auctions, raffles, donations, and CRM in one platform with zero fees.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, while auction platforms charge 5% plus card processing fees on every bid. You keep every dollar raised instead of losing hundreds to fees.
Yes. While auction platforms focus only on bidding events, Zeffy provides auctions, raffles, donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management all in one free platform.
Zeffy provides unlimited email and chat support at no cost. Auction platforms limit support to business hours and charge extra for phone assistance, adding more costs to your fundraising.
Auction platforms charge 5% plus card fees on every bid, costing you hundreds on a $5,000 event. Zeffy charges zero platform fees, so you keep 100% of what you raise.
Zeffy handles auctions, raffles, donations, ticketing, and peer-to-peer campaigns in one platform. Auction platforms only do bidding events, forcing you to juggle multiple tools.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
