Get Movin Fundraising and Tiltify help schools run peer-to-peer campaigns, but both charge fees that reduce what your school keeps. Zeffy gives you everything you need for successful P2P fundraising — donation pages, team management, and progress tracking — with zero fees so your school keeps 100% of every dollar raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Get Movin Fundraising VS Tiltify
💯
Get Movin takes 7.9% and Tiltify takes 5% plus card fees from every donation. Zeffy charges zero platform fees, so your walk-a-thon or gaming fundraiser keeps every dollar for your mission.
🧰
Get Movin and Tiltify limit you to basic peer-to-peer campaigns. Zeffy gives you auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores in one platform without extra costs.
🤝
Get Movin and Tiltify offer limited business-hour support with response delays. Zeffy provides unlimited email support, live training sessions, and dedicated help when you're setting up campaigns.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH payments, Apple Pay, Google Pay, and tap-to-pay through our mobile app. Get Movin and Tiltify offer limited payment options. Best of all, Zeffy processes all payments at zero cost to your nonprofit.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, phone calls during office hours, and comprehensive training webinars - all included free. Other platforms charge fees while offering limited support hours and slower response times.
Get Movin charges 7.9% in total fees per gift, while Zeffy is completely free. Your supporters' full donations reach your cause instead of paying platform fees. Plus, Zeffy offers comprehensive tools beyond just peer-to-peer campaigns.
Tiltify takes 5% plus card fees from every donation, reducing your impact. Zeffy charges zero fees and gives donors the option to leave a voluntary contribution. You keep 100% of donations while accessing better nonprofit-focused tools.
Unlike competitors that charge hefty platform fees, Zeffy is completely free for nonprofits. You get peer-to-peer campaigns plus auctions, raffles, ticketing, and donor management tools - all without losing money to fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
