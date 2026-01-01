Give A Hand and Givealittle help you raise money online, but they charge processing fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give A Hand VS Givealittle
Give A Hand charges 2.9% + 30¢ per gift and Givealittle takes 5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Give A Hand and Givealittle focus on basic crowdfunding campaigns. Zeffy offers raffles, auctions, events, memberships, and donor management in one platform.
Give A Hand offers limited support with delays and Givealittle relies mainly on help articles. Zeffy provides unlimited email and phone support whenever you need help.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get donation forms, event ticketing, online stores, and peer-to-peer tools all in one platform with zero fees. Crowdfunding platforms charge 2.9% + 30¢ per donation and lack essential nonprofit features.
While Give A Hand charges 2.9% + 30¢ per gift and Givealittle takes 5% plus card fees, Zeffy operates with zero platform fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our mission, but 100% of donations reach your cause.
Crowdfunding platforms focus on one-time campaigns but lack tools nonprofits need daily: donor management, event ticketing, membership programs, auctions, and online stores. Zeffy provides all these features in one integrated platform designed for nonprofit success.
Zeffy provides unlimited support with live chat, phone calls, and dedicated training. Give A Hand offers limited support with delays during busy times, while Givealittle only provides basic email help. You get real people helping your nonprofit succeed.
Give A Hand charges 2.9% + 30¢ per donation and lacks essential nonprofit tools like event ticketing, auctions, and donor management. Zeffy gives you everything nonprofits need in one platform with zero fees, so more money reaches your mission.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
