Givealittle and Kickstarter help you crowdfund for causes, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you crowdfunding plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your cause.
Givealittle VS Kickstarter
Givealittle and Kickstarter take 5% platform cuts plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your raffle, auction, or donation campaign keeps every dollar for your mission.
Givealittle and Kickstarter limit you to basic donations or project funding. Zeffy offers raffles, auctions, ticketing, memberships, and peer-to-peer tools in one place.
Givealittle and Kickstarter offer limited email support with slow response times. Zeffy provides unlimited phone and email support designed specifically for nonprofit teams.
Crowdfunding platforms like Givealittle and Kickstarter charge 5% platform fees plus payment processing costs. Zeffy charges zero fees, keeping 100% of donations for your cause through optional donor contributions.
Zeffy is purpose-built for nonprofits with tools like recurring donations, donor management, and event ticketing. Crowdfunding platforms focus on one-time project campaigns without ongoing supporter relationship features.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools. Unlike crowdfunding platforms that charge 5% fees plus processing costs, Zeffy keeps every dollar for your cause through optional donor contributions.
Zeffy lets you keep every donation immediately, unlike Kickstarter's all-or-nothing model where you lose everything if goals aren't met. Your supporters' generosity goes directly to your mission without waiting periods or funding thresholds.
Yes, Zeffy supports recurring donations, membership programs, event ticketing, and peer-to-peer fundraising. Crowdfunding platforms focus on single campaigns, while Zeffy grows with your organization's diverse fundraising needs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
