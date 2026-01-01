Givelify and Streamlabs Charity both help you collect donations, but they take fees from every gift. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Givelify VS Streamlabs Charity
Givelify charges 2.9% + 30¢ per gift and Streamlabs Charity takes platform fees. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
Givelify only handles donations and Streamlabs Charity focuses on livestreaming. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management in one platform.
Givelify limits phone support to business hours and Streamlabs Charity offers basic email help. Zeffy provides unlimited email and phone support whenever you need it.
With Givelify's 2.9% + 30¢ fees, a $10,000 fundraising goal costs you $320 in fees. Zeffy keeps 100% of donations for your mission. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, but your nonprofit pays nothing.
Yes. Zeffy includes donations, events, memberships, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and online stores in one platform. Givelify only handles donations, while Streamlabs Charity focuses on livestream donations with limited nonprofit tools.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no transaction fees, while Givelify charges 2.9% + 30¢ per donation. Streamlabs Charity is designed for content creators, not nonprofits. Zeffy offers complete fundraising tools built specifically for nonprofit needs.
Zeffy provides unlimited support via email, live chat, and phone during business hours at no extra cost. Givelify limits support by account level, and Streamlabs Charity offers basic support designed for streamers, not nonprofit teams.
Zeffy includes donations, events, memberships, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and online stores all in one platform. Givelify only handles donations, while Streamlabs Charity focuses on livestream donations with limited nonprofit features.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
