Givelify VS Vanco

Givelify and Vanco both offer donation processing for churches and nonprofits, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides the same donation tools — mobile giving, recurring donations, and donor management — with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💯
Givelify and Vanco charge 2.9% + 30¢ per donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes directly to your mission instead of platform costs.
🤝
Givelify and Vanco limit support by business hours and subscription tiers. Zeffy offers unlimited email support and live help whenever you need it.
🎯
Givelify and Vanco only handle donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores in one platform built for nonprofits.
Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission. Givelify and Vanco both charge 2.9% + 30¢ per transaction, which means a $100 donation costs you nearly $3 in fees.
Zeffy grows with you, offering events, memberships, raffles, auctions, and online stores all at zero fees. Givelify and Vanco only handle donations, forcing you to find and pay for separate tools as your needs expand.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. Givelify and Vanco both charge 2.9% + 30¢ per transaction, which adds up quickly and takes money away from your mission.
Zeffy offers unlimited support via email, live chat, and phone without restrictions. Givelify and Vanco limit support by business hours and tier levels, meaning you might wait longer for help when you need it most.
Yes, Zeffy is a complete fundraising platform offering donations, events, memberships, raffles, auctions, and online stores - all at zero fees. Givelify and Vanco focus mainly on donations and charge fees for everything.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
