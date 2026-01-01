iDonate

Donations Platforms Features
Simple Online Donation Forms
One-Time Giving Option Recurring/Monthly Donations Suggested Levels & Custom Donation Amounts Custom Forms Builder Donate button / Donation Link
Mobile‑Friendly Donation Experience Embeddable donation forms Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets
Secure Payment Processing is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"></div></div></div>

Pricing
2% fee per gift, plus card fees
N/A - No pricing information available
Processing fees: 2% fee on all one-time donations for Stripe Free plans; All payment gateways have their own processing fees
5.59% + $0.30 per bank card transaction; Amex: 6.5% + $0.30/transaction; ACH: 3.5% + $0.25/transaction (via CardConnect). Alternatively, 4% + $0.30 per transaction on average
Platform fees: N/A - None specified by GiveWP itself
N/A - 4% platform fee per transaction (included in processing)
Monthly fees: $0/year - Plans are billed annually: Free, then Basic ($149/year), Plus ($349/year), Pro ($499/year), Agency ($599/year)
$99/month - Starting price for Build Plan; Optimize Plan: $129/month (starting at); Starter Package: pricing not specified
Value for money: 4.4
3.9

Features
4.4/5 - Solid donation forms, but needs add-ons for ticketing, auctions, and email marketing.
3.9/5 - Basic giving tools with transaction fees that add up. Requires separate software for most features.
Donations: GiveWP offers donation forms and payment processing, but charges transaction fees on top of payment processor costs
iDonate offers donation forms and recurring giving, but charges processing fees on every transaction that eat into your fundraising dollars.
Ticketing: GiveWP doesn't include event ticketing - you'll need separate tools or costly add-ons to sell event tickets
iDonate doesn't provide event ticketing. You'd need separate ticketing software and manual work to connect ticket sales with donor data.
Peer-to-Peer Fundraising: GiveWP offers peer-to-peer fundraising through add-ons, but these come with extra costs and setup requirements
iDonate offers peer-to-peer fundraising tools, but with transaction fees that reduce the money your supporters raise for your cause.
Auctions: GiveWP doesn't provide auction capabilities - hosting fundraising auctions requires separate platforms and integrations
iDonate doesn't provide auction functionality. You'd need separate auction software and manual coordination to manage bidding and payments.
Raffles: GiveWP lacks built-in raffle functionality - running raffles requires third-party integrations or manual workarounds
iDonate doesn't support raffle functionality. You'd need third-party raffle tools and manual processes to track participants and winners.
Online store: GiveWP doesn't offer e-commerce features - selling merchandise requires additional plugins and setup complexity
iDonate doesn't include online store capabilities. You'd need separate e-commerce software to sell merchandise or products.
Memberships: GiveWP offers basic recurring donation setup but lacks dedicated membership management features like member portals or tiered access controls.
iDonate offers basic membership management through recurring donations, but lacks dedicated membership features like member portals, tiered access, or automated renewal communications that nonprofits need for comprehensive member engagement.
Donor Management/CRM: Basic donor data collection and reporting through WordPress dashboard, but limited relationship management and engagement tracking capabilities.
iDonate includes donor tracking and basic reporting features, allowing nonprofits to view donation history and generate standard reports, though advanced CRM functionality may require additional integrations or upgrades.
Emails & Newsletter: No built-in email marketing tools. You'll need to integrate with separate platforms like Mailchimp or Constant Contact for donor communications.
iDonate provides basic email receipts and thank-you messages but requires integration with third-party email marketing platforms for comprehensive donor communication, newsletter campaigns, and automated follow-up sequences.
Payment Processing: Processes donations through third-party gateways like Stripe and PayPal, but you'll pay standard processing fees on every transaction.
Processes donations through third-party gateways like Stripe and PayPal, but you'll pay standard processing fees on every transaction. You'll need to integrate with separate platforms like Mailchimp or Constant Contact for donor communications.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">iDonate provides basic email receipts and thank-you messages but requires integration with third-party email marketing platforms for comprehensive donor communication, newsletter campaigns, and automated follow-up sequences.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Payment Processing</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Processes donations through third-party gateways like Stripe and PayPal, but you'll pay standard processing fees on every transaction.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Processes donations through third-party gateways like Stripe and PayPal, but you'll pay standard processing fees on every transaction.</p></div></div></div></div></div></div>

Payment methods
Credit cards and digital wallets only
Online payments but no in-person options
Credit Card Payments: Supported - Accepts all major credit cards through integrated payment processors like Stripe and PayPal
Yes - accepts all major credit cards including Visa, Mastercard, American Express, and Discover
Apple Pay & Google Pay: Supported - Available through Stripe integration for mobile-friendly donation experiences
Yes - supports Apple Pay and Google Pay for faster mobile checkout
ACH / Bank Transfers: Not supported - GiveWP focuses on credit card processing through payment gateways
Yes - supports bank transfers and ACH payments for recurring donations
Tap to Pay App: Not supported - GiveWP is a WordPress plugin without dedicated mobile payment app functionality
No - does not offer a dedicated tap-to-pay mobile app for in-person donations

Customer Support
4.4/5
3.9/5 Unlimited Support: GiveWP limits support based on your plan level and response times vary
iDonate provides limited support hours with response times varying by support tier and plan level Phone Support / Office Hours: GiveWP does not offer phone support or scheduled office hours for users
iDonate offers phone support during standard business hours for technical issues and onboarding Webinars: GiveWP provides occasional webinars and educational content for users
iDonate provides occasional training webinars and product demos for new users and feature updates Help Center: GiveWP maintains a comprehensive documentation library and knowledge base
iDonate maintains a help center with articles, FAQs, and setup guides for their donation platform
Email: GiveWP offers email support through their ticketing system for all users
iDonate offers email support during business hours for technical questions and account assistance
Nonprofit-Focused Support Team: Support access depends on plan level with varying response times and no phone support available Limited support hours with tiered access and phone help restricted to business hours only