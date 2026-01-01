GiveWP and iDonate both help you collect donations online, but they charge platform fees and processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and fundraising tools with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💯
GiveWP charges 2% plus card fees, and iDonate takes processing fees from every gift. Zeffy charges zero fees, so donors can leave a voluntary contribution.
🧰
GiveWP requires separate plugins for raffles, auctions, and stores. iDonate lacks these features entirely. Zeffy includes everything in one platform.
🤝
GiveWP limits support by plan level, and iDonate restricts help to business hours. Zeffy offers unlimited email support and live chat for everyone.
Unlike GiveWP's 2% fee per gift plus card fees, Zeffy charges zero platform fees. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform, but 100% of donations go directly to your cause. Plus, you get all fundraising tools in one place without costly add-ons.
Zeffy provides unlimited email support and live chat during extended hours, plus comprehensive help resources available 24/7. Unlike iDonate's tiered support system, all Zeffy users get the same level of help regardless of their plan or donation volume.
Yes! Zeffy offers donations, event ticketing, online stores, raffles, auctions, peer-to-peer fundraising, and memberships all in one platform with zero fees. GiveWP and iDonate focus mainly on donations and require separate tools or expensive add-ons for other fundraising activities.
Zeffy is the only platform that charges zero fees on donations, events, memberships, and all fundraising activities. While GiveWP and iDonate focus mainly on donations with costly add-ons, Zeffy gives you everything in one place at no cost.
GiveWP charges 2% per gift plus card fees, and iDonate costs $99/month plus 4% per gift. With Zeffy's zero-fee model, a nonprofit raising $10,000 monthly keeps all their money instead of losing $200-$490 to platform fees each month.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript