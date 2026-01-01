GiveWP and Pushpay help you collect donations online, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and fundraising tools with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GiveWP charges 2% per gift plus card fees, and Pushpay takes processing fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
GiveWP and Pushpay can't handle auctions, raffles, or event tickets. Zeffy gives you donations, events, raffles, and online stores all in one platform.
GiveWP limits support by plan level, and Pushpay restricts access by subscription tier. Zeffy offers unlimited email support and live help for everyone.
Zeffy charges zero platform fees while GiveWP adds 2% fees plus card processing costs to every donation. With Zeffy, 100% of donations reach your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike Pushpay's tiered support and processing fees, Zeffy offers unlimited email support and zero platform fees for all users. You get more features like auctions, raffles, and ticketing without paying extra subscription costs.
Zeffy provides all fundraising tools in one platform with zero fees, while competitors like GiveWP and Pushpay charge 2%+ per donation. You get donations, events, memberships, and peer-to-peer fundraising without technical setup or hidden costs.
GiveWP charges 2% per donation plus card fees, while Pushpay costs $199/month plus 2.9% per gift. Zeffy charges zero platform fees, so a $10,000 fundraising month saves you $200-290 in fees that stay with your mission instead.
Nonprofits choose Zeffy because we offer auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer fundraising in one platform with zero fees. Unlike GiveWP's technical setup or Pushpay's limited features, you get everything you need without extra costs or complexity.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
