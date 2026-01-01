GiveWP and RaiseDonors both help you collect donations online, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and fundraising tools with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give WP VS Raise Donors
💰
GiveWP charges 2% per gift plus card fees, and RaiseDonors adds processing costs to every transaction. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
GiveWP requires separate plugins for raffles, auctions, and ticketing, while RaiseDonors lacks these features entirely. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
💬
GiveWP limits support by plan level, and RaiseDonors restricts help based on subscription tiers. Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users at no extra cost.
Zeffy charges zero fees on donations while GiveWP takes 2% plus card fees from every gift. You also get everything in one platform - donations, events, raffles, and stores - instead of needing multiple WordPress plugins.
RaiseDonors charges $99 monthly plus 4.4% per donation. With Zeffy, you pay nothing - no monthly fees, no transaction fees. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but 100% of donations go to your cause.
Zeffy charges zero fees on donations, while GiveWP takes 2% plus card fees from every gift. Your nonprofit keeps 100% of what donors give, with no monthly costs or hidden charges.
Unlike RaiseDonors, Zeffy offers unlimited support to all users without tier restrictions. Plus, you avoid processing fees that eat into your fundraising budget with every donation.
Yes, Zeffy includes event ticketing, online stores, raffles, and peer-to-peer campaigns all in one platform. No need for multiple plugins or separate software like with other donation platforms.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript