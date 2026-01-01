GiveWP works great for WordPress sites and Streamlabs Charity excels at livestream fundraising, but both charge processing fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, donor management, and peer-to-peer fundraising with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give WP VS Streamlabs Charity
💸
GiveWP charges 2% per gift plus card fees, and Streamlabs Charity limits you to streaming donations. Zeffy charges zero fees on all donations.
🤝
GiveWP limits support by plan tier, and Streamlabs Charity offers limited hours. Zeffy provides unlimited email support for everyone.
🧩
GiveWP requires separate tools for events and raffles, and Streamlabs Charity only handles streaming. Zeffy includes everything you need.
Zeffy charges zero fees on all donations, while GiveWP takes 2% plus card processing fees and Streamlabs Charity charges 2.9% + $0.30 per gift. With Zeffy, 100% of every donation goes directly to your mission. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, but it's completely optional.
GiveWP requires WordPress technical skills and costly add-ons for basic features like events and auctions. Streamlabs Charity is built for gaming streamers, not nonprofits. Zeffy gives you everything in one platform - donations, events, auctions, online stores, and donor management - all with zero fees and no technical setup required.
Zeffy charges zero fees on donations, while GiveWP takes 2% plus card processing fees. Your donors' full gift goes to your cause, not platform fees. Plus, you get built-in tools like event ticketing, online stores, and peer-to-peer fundraising that GiveWP requires costly add-ons to access.
Streamlabs Charity is built for gaming streamers, not nonprofits. You'll face limited support hours and features designed for streaming audiences. Zeffy offers dedicated nonprofit tools like event management, membership tracking, and comprehensive donor CRM built specifically for organizations like yours.
Zeffy is the only platform that charges zero fees on donations, auctions, events, and online sales. While competitors like GiveWP charge 2% plus processing fees, Zeffy keeps 100% of your funds for your mission. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, but it's completely optional.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
