Website Builders & CMS Platforms Features
Campaigns Landing Page
Embeddable Fundraising Tools Embeddable Fundraising Tools
Drag-and-Drop Website Builder Drag-and-Drop Website Builder
Website Templates
Content Management System Content Management System
Blog Functionality Blog Functionality
Custom Domain Support
SEO Tools SEO Tools
Website Hosting Website Hosting
Pricing
2.7% - Monthly fees + card fees
N/A - Monthly fees + card fees stack up
Processing fees: 2.5% + $0 - In-person payments on entry plans; other payment methods and plans have different rates.
Processing fees: 2.90% + $0.30 - Standard US WooPayments card rate; additional fees apply for international cards, currency conversion, in-person payments and other regions.
Platform fees: $0 - No additional platform fees beyond monthly subscription fees
Platform fees: 10% - Transaction fee on Free plan; lower fees on higher-tier plans and some WooCommerce payments.
Monthly fees: $9.99/month - Starting price for Basic plan on annual billing; higher-priced monthly and other plans available.
Monthly fees: $0/month - Free plan available; paid plans also offered, billed yearly.
Value for money: 4.1
Value for money: 4.6
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <div id="pricing"class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8d5b26894c6e329782874_Features.svg"alt=""> <div class="comparecategorytitle">Features</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">4.1/5</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="rich-text_table is-header">Drag-and-drop builder, but limited fundraising tools. Requires add-ons and manual setup.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">4.6/5</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="rich-text_table is-header">Powerful and flexible, but needs plugins for donations, ticketing, and memberships. Steep learning curve.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Donations</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Basic contact forms only - no donation processing, recurring gifts, or donor management built in</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">WordPress requires donation plugins like GiveWP or Charitable, plus separate payment processors. Setup involves multiple integrations and ongoing maintenance.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Ticketing</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No event ticketing system - basic event pages only, no ticket sales or attendee management</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">WordPress needs event plugins like Event Espresso or The Events Calendar Pro, plus payment gateways. Involves multiple integrations and fees.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Peer-to-Peer Fundraising</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No peer-to-peer fundraising features - supporters can't create their own fundraising pages</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">WordPress doesn't offer peer-to-peer fundraising. You'd need specialized plugins or third-party integrations, creating complex technical requirements.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Auctions</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">GoDaddy Site Builder doesn't include auction tools - you'd need separate software and manual payment processing</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">WordPress doesn't include auction functionality. You'd need to install plugins like WP Auctions or WooCommerce Auctions, then handle payment processing separately.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Raffles</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No raffle or contest management - you'd handle ticket sales and winner selection manually</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">WordPress lacks built-in raffle functionality. Requires plugins like Rafflepress or custom development, plus separate payment processing setup.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Online store</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">E-commerce add-on available but requires separate payment setup and transaction fees apply</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">WordPress uses WooCommerce for e-commerce, requiring separate payment processors and transaction fees. Setup involves multiple plugins and configurations.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Memberships</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">GoDaddy Site Builder lacks built-in membership management tools. You'd need third-party apps or manual tracking to handle member sign-ups, renewals, and access levels.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">WordPress offers membership plugins like MemberPress and Restrict Content Pro, but requires technical setup, ongoing plugin management, and additional costs for premium features.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Donor Management/CRM</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No native donor management or CRM features. You'd need to integrate external tools or manually track donor relationships and giving history.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Basic donor tracking available through CRM plugins like CiviCRM, but requires extensive setup, ongoing maintenance, and often additional hosting costs for full functionality.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Basic email marketing features available through GoDaddy's email marketing add-on, but limited segmentation and automation compared to dedicated nonprofit tools.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Integrates with email services like Mailchimp or Constant Contact through plugins, but requires separate subscriptions, list management across platforms, and technical setup.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Payment Processing</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Supports online payments through third-party processors like PayPal and Stripe, but charges standard processing fees with no fee-free options for nonprofits.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Supports online payments through third-party processors like PayPal and Stripe, but charges standard processing fees with no fee-free options for nonprofits.</p> </div> </div> </div> </div></div></div>
Payment methods
Basic PayPal integration only. No credit cards, digital wallets, or bank transfers
Requires paid plugins for payments. Extra fees on every donation
Credit Card Payments: Limited support - Basic PayPal integration available through templates, but no native payment processing
Credit Card Payments: Requires paid plugins - Most WordPress payment solutions charge 2.9% + fees per transaction
Apple Pay & Google Pay: Not supported - No native digital wallet payment options available
Apple Pay & Google Pay: Limited support - Only available through paid third-party plugins with additional fees
ACH / Bank Transfers: Not supported - GoDaddy Site Builder focuses on website creation, not payment processing
ACH / Bank Transfers: Not supported - WordPress requires third-party payment plugins that may charge fees
Tap to Pay App: Not supported - GoDaddy Site Builder is a website creation tool, not a payment platform
Tap to Pay App: Not available - WordPress doesn't offer mobile payment apps for in-person donations
Customer Support
4.6/5
Unlimited Support Unlimited Support: WordPress offers community forum support, but premium support is limited to paid hosting plans
Phone Support / Office Hours
Phone Support / Office Hours: WordPress does not offer phone support or scheduled office hours for general users
Webinars Webinars: WordPress hosts regular community meetups, WordCamps, and educational webinars for users worldwide
Help Center Help Center: WordPress provides extensive documentation, tutorials, and a comprehensive knowledge base at wordpress.org/support
Email
Email: WordPress offers email support through their contact forms and ticketing system for technical issues
Nonprofit-Focused Support Team Nonprofit-Focused Support Team: Community forums and documentation built for developers, not nonprofit teams src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Community forums and documentation built for developers, not nonprofit teams</p> </div> </div> </div> </div> </div></div>