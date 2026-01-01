GoFundMe and Kickstarter help you raise money online, but they take fees from every donation and offer limited donor management tools. Zeffy gives you crowdfunding capabilities plus donation forms, event ticketing, and donor stewardship features — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
GoFundMe VS Kickstarter
GoFundMe takes 3% and Kickstarter takes 5% of every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising goal goes directly to your mission.
GoFundMe and Kickstarter only handle basic donations. Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores all in one place.
GoFundMe limits phone support and Kickstarter offers none. Zeffy provides unlimited email, phone, and live chat support specifically for nonprofit teams.
Unlike GoFundMe's 2.9% + $0.30 fees and Kickstarter's 5% platform cut, Zeffy is 100% free for nonprofits. You keep every dollar donated, plus get tools like donor management, event ticketing, and online stores that crowdfunding platforms don't offer.
Yes. While GoFundMe and Kickstarter focus on single campaigns, Zeffy supports your entire fundraising strategy. Run membership drives, sell event tickets, manage auctions, and build lasting donor relationships all in one place.
GoFundMe and Kickstarter offer basic donor lists, but Zeffy provides full CRM features. Track donor history, segment supporters, send targeted emails, and build meaningful relationships that turn one-time givers into lifelong supporters.
GoFundMe takes 2.9% + $0.30 per donation, while Kickstarter charges 5% plus card fees. Zeffy is 100% free for nonprofits. Keep every dollar donated and reinvest those savings into your mission instead of platform fees.
Unlike Kickstarter's all-or-nothing model where you lose everything if you don't hit your goal, Zeffy lets you keep every donation you receive. Start fundraising today and watch your impact grow, one donation at a time.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
