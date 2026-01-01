HandUp and Kickstarter help nonprofits raise money through crowdfunding, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer fundraising, and donor management with zero fees — so every dollar stays with your cause.
HandUp VS Kickstarter
HandUp charges 8% per gift and Kickstarter takes 5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
HandUp and Kickstarter lack donor management, email tools, and event features. Zeffy provides everything in one platform built for nonprofits.
HandUp offers limited chat support and Kickstarter only provides email help. Zeffy gives you unlimited phone and email support whenever you need it.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools. Unlike crowdfunding platforms that charge 5-8% fees and focus on project-based campaigns, Zeffy offers ongoing donation management, donor relationships, and event tools with zero platform fees.
Zeffy is completely free for nonprofits. HandUp charges donors 8% per gift, while Kickstarter takes 5% plus card fees from successful campaigns. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, but your organization keeps 100% of donations.
Yes. While HandUp and Kickstarter focus on single campaigns, Zeffy provides a complete nonprofit toolkit including recurring donations, event ticketing, auctions, raffles, memberships, online stores, and donor management - all in one free platform.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone assistance at no cost. HandUp offers limited support tiers, while Kickstarter only provides email help. You get dedicated nonprofit expertise without paying extra fees.
Crowdfunding platforms work for single campaigns, but nonprofits need ongoing tools. Zeffy offers year-round donation management, recurring giving, events, and donor relationships - all free. HandUp and Kickstarter charge fees and lack these essential features.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
