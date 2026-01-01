Jumblebee and ReadySetAuction both offer auction tools for fundraising events, but they charge fees that reduce your proceeds. Zeffy gives you auction management, donation forms, event ticketing, and donor tracking — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Jumblebee VS Ready Set Auction
💯
Jumblebee takes 5% plus VAT plus card fees, and ReadySetAuction charges annual fees plus card processing. Zeffy charges zero fees, so your gala auction actually raises money for your mission.
🔓
Jumblebee and ReadySetAuction lock you into annual subscriptions or per-event fees. Zeffy lets you run auctions whenever you need them without upfront costs or commitments.
💬
Jumblebee and ReadySetAuction limit support to business hours with 24-48 hour response times. Zeffy offers unlimited email support and live chat to help you succeed.
Auction platforms charge 5% plus VAT and card fees on winning bids, or annual fees plus transaction costs. These fees add up quickly on successful auctions. Zeffy charges zero fees, so you keep every dollar raised.
Auction platforms lock you into one fundraising method. When you need donation forms, memberships, or peer-to-peer campaigns, you'll need different tools. Zeffy handles all fundraising types in one platform without switching costs.
Zeffy offers zero fees on all fundraising activities, while auction platforms charge 5% plus card fees or annual fees. You keep 100% of donations raised through auctions, raffles, events, and ongoing campaigns - all in one platform.
Yes. Unlike auction-only platforms, Zeffy supports auctions, raffles, event ticketing, peer-to-peer campaigns, memberships, online stores, and donation forms. Run your entire fundraising program from one place without switching tools.
Zeffy provides unlimited email and chat support with real humans who understand nonprofits. No business-hour restrictions or premium plan requirements. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript