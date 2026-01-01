Jumblebee and Silent Auction Pro help you run auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Jumblebee VS Silent Auction Pro
💯
Jumblebee takes 5% plus VAT plus card fees, and Silent Auction Pro charges annual fees plus 2% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your gala auction actually raises money for your mission.
🧰
Jumblebee and Silent Auction Pro only handle auction events. Zeffy gives you auctions plus donations, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns all in one place.
💬
Jumblebee offers limited support hours and Silent Auction Pro only provides business-hours help. Zeffy gives you unlimited email support plus live chat whenever you need it.
Zeffy offers all the auction tools you need plus complete fundraising capabilities at zero cost. While auction platforms charge 5% fees plus card processing, Zeffy keeps 100% of your funds with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Yes. Unlike specialized auction platforms, Zeffy provides auctions, donations, ticketing, raffles, peer-to-peer campaigns, and memberships in one platform. You won't need multiple tools or pay separate fees for different fundraising activities.
Auction platforms typically charge 5-7% in fees plus processing costs. On a $10,000 auction, that's $500-700 in fees. With Zeffy, you keep every dollar raised since donors voluntarily cover our costs through optional contributions.
Zeffy gives you professional auction tools without the hefty fees. While Jumblebee charges 5% plus VAT and Silent Auction Pro requires annual fees plus 2%, Zeffy keeps your auction proceeds intact with optional donor contributions covering costs.
You won't need to switch platforms or juggle multiple tools. Zeffy grows with your nonprofit, offering auctions plus donations, ticketing, memberships, and peer-to-peer campaigns. Auction-only platforms leave you searching for additional solutions.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
