Kickstarter and YouCaring help you crowdfund, but they take fees from every donation that could go to your cause. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer fundraising, and event ticketing — all with zero fees so you keep 100% of every dollar raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Kickstarter VS YouCaring
💯
Kickstarter takes 5% plus card fees, and YouCaring charges 2.9% + 30¢ per gift. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
Kickstarter and YouCaring offer basic project backing, not donor management, event ticketing, or auction tools. Zeffy provides everything nonprofits need in one place.
🤝
Kickstarter offers limited email support only, and YouCaring provides basic help articles. Zeffy gives you unlimited support, webinars, and dedicated nonprofit guidance.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not creative projects. You get 100% of donations with zero platform fees, plus donor management tools, recurring giving, and event ticketing all in one place.
Kickstarter takes 5% plus payment processing fees from every successful campaign. Zeffy charges zero platform fees, so your nonprofit keeps 100% of donations while donors have the option to leave a voluntary contribution.
Yes. Unlike Kickstarter's project-focused approach, Zeffy supports year-round fundraising with recurring donations, donor management, event ticketing, and peer-to-peer campaigns designed for nonprofit needs.
Crowdfunding platforms like Kickstarter focus on short-term projects with deadlines. Zeffy supports year-round fundraising with recurring donations, donor management, and event tools designed for nonprofits' ongoing needs.
Platforms like Kickstarter take 5% plus fees, while YouCaring charges 2.9% plus 30¢ per gift. Zeffy charges zero platform fees, so your nonprofit keeps 100% of donations with no hidden costs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript