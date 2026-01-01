Kindrid serves churches and Streamlabs Charity focuses on live streaming donations, but both charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation for your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Kindrid VS Streamlabs Charity
💯
Kindrid charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees. Streamlabs Charity takes processing fees too. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧰
Kindrid lacks auctions, raffles, and stores. Streamlabs Charity misses ticketing and memberships. Zeffy includes everything in one platform.
📞
Kindrid limits phone support to higher tiers. Streamlabs Charity offers no phone support at all. Zeffy provides unlimited email and phone support for everyone.
Zeffy charges zero fees to nonprofits, while Kindrid charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction. Streamlabs Charity takes 2.9% + $0.30 per gift. With Zeffy, you keep 100% of donations and only donors can leave a voluntary contribution.
Zeffy provides unlimited phone support and comprehensive help resources at no cost. Kindrid limits support by plan tier, and Streamlabs Charity offers no phone support. Our team helps nonprofits succeed without charging extra fees.
Zeffy charges zero fees on donations, while Kindrid takes 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees. With Zeffy, your nonprofit keeps 100% of every donation, and donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy is built specifically for nonprofits with comprehensive fundraising tools, while Streamlabs Charity is designed for streamers. Zeffy offers ticketing, auctions, peer-to-peer campaigns, and unlimited phone support that Streamlabs doesn't provide.
Zeffy is the only platform that charges zero fees to nonprofits. Unlike competitors who charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy provides all fundraising tools completely free, helping your organization raise more money for your mission.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript