Kindrid VS Vanco

Kindrid and Vanco both offer church giving solutions, but they charge processing fees that reduce what reaches your ministry. Zeffy provides donation forms, event registration, and donor management with zero fees — so your church keeps 100% of every gift for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
🎟️
Kindrid and Vanco take fees from every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
🧰
Kindrid and Vanco require separate software for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need to run any fundraising campaign.
💬
Kindrid and Vanco limit support by business hours and plan tiers. Zeffy offers unlimited email support and live chat to help you succeed.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. Kindrid takes 2.9% + $0.30 per transaction, reducing your impact. Plus, Zeffy offers complete fundraising tools including auctions, raffles, and ticketing that Kindrid doesn't provide.
Zeffy provides unlimited support whenever you need it, not just during business hours like Vanco. Our team helps you succeed without charging extra fees that eat into your donations. You get dedicated assistance plus keep 100% of what donors give.
Yes! Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores all in one platform with zero fees. Kindrid and Vanco focus only on basic donations, forcing you to use multiple expensive tools for complete fundraising.
Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your mission. Kindrid takes 2.9% + $0.30 per gift, while Vanco charges 2.9% plus monthly fees. Zeffy also includes auctions, raffles, and ticketing that these platforms don't offer.
Nonprofits choose Zeffy because we don't charge fees that reduce their impact. Unlike Kindrid and Vanco's limited donation tools, Zeffy provides complete fundraising capabilities including events, memberships, and stores in one platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript