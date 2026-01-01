Mixily and Swell Fundraising both help you manage events and sell tickets, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete event management, donation forms, and ticketing — all with zero fees so every dollar from your events stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Mixily VS Swell Fundraising
💸
Zeffy charges zero fees, so your walk-a-thon or gala keeps 100% of ticket sales for your mission instead of paying platform costs.
🎟️
Zeffy combines event ticketing with auctions, raffles, and donation pages so you can run complete fundraising campaigns without juggling multiple tools.
📞
Zeffy provides unlimited phone and email support at no extra cost, while event platforms charge premium fees for priority assistance.
Zeffy is built specifically for nonprofits and charges zero platform fees. While Mixily charges monthly fees plus card fees and Swell takes 5% of every transaction, Zeffy keeps 100% of your donations. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy offers comprehensive event ticketing without the hefty fees. Unlike Mixily's 2.9% + $0.30 per ticket or Swell's 5% platform fee, Zeffy processes tickets at zero cost. You get professional event management tools while keeping every dollar raised for your mission.
Yes, Zeffy is an all-in-one fundraising platform. While Mixily and Swell focus mainly on events, Zeffy also handles online donations, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and membership management. All at zero platform fees, unlike competitors who charge for each feature.
Zeffy charges zero platform fees while Mixily charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per ticket and Swell takes 5% of every transaction. Your nonprofit keeps 100% of funds raised. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy offers event ticketing plus donations, raffles, auctions, and memberships in one platform at zero cost. Event-only platforms like Mixily and Swell charge fees for limited features. You get everything your nonprofit needs without paying multiple vendors.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
