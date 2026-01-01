Morweb VS Wix

Morweb and Wix help you build nonprofit websites, but they charge monthly fees and transaction costs that add up over time. Zeffy gives you website tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Morweb charges $149/month plus setup costs, and Wix adds monthly subscription fees on top of transaction costs. Zeffy operates on voluntary donor contributions, so 100% of your fundraising goes to your mission.
Morweb and Wix require third-party integrations for auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. Zeffy includes all fundraising tools in one platform without extra fees or technical setup.
Morweb limits support by plan level, and Wix only offers phone support for premium subscribers. Zeffy provides unlimited email support and live training sessions for all users at no cost.
Website builders focus on creating sites, not fundraising. Zeffy gives you everything you need to raise funds with zero fees on donations, plus built-in donor management, event ticketing, and peer-to-peer campaigns. No monthly costs or transaction fees eating into your mission budget.
Morweb charges $149/month plus card fees and setup costs. Wix charges monthly plans plus transaction fees on every donation. Zeffy is completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution. Keep 100% of what you raise.
Most website builders require expensive third-party add-ons for fundraising features. Zeffy includes auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and event ticketing built-in. Everything works together seamlessly without extra costs or technical headaches.
Website builders offer basic contact forms at best. Zeffy gives you a complete donor CRM that tracks giving history, sends automated thank-you emails, and helps you build lasting relationships. All included with zero fees.
Website builders force you to buy expensive add-ons as you grow. Zeffy includes everything from day one: auctions, peer-to-peer campaigns, event ticketing, and donor management. Scale your fundraising without scaling your costs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
